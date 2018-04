Ομολογία-σοκ της ΒανΖαντ: «Με βίασε μία συμμορία στο σχολείο»

Είναι πράγματα που είναι δύσκολο να ειπωθούν αλλά η Πέιτζ BανΖαντ έχει αποδείξει το θάρρος της μέσα στο κλουβί, όμως το έχει περίσσιο και εκτός.

Η σταρ του UFC ομολογεί για πρώτη φορά πως έπεσε θύμα βιασμού από συμμορία όταν πήγαινε σχολείο και το αναφέρει μάλιστα με λεπτομέρειες στο νέο της βιβλίο «Rise: Surviving the Fight of My Life».

Διαβάστε επίσης: ΜακΓκρέγκορ: Tρομερό video με ντου που αφήνει υποψίες για στήσιμο!

Η 24χρονη αναφέρει σχετικά: «Με πέταγαν από εδώ και από εκεί. Ήμουν ξύπνια αλλά το σώμα μου είχε παραλύσει, ένιωθα σαν νεκρή. Ξέρω τι συνέβη αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν μπορούσα να φωνάξω παρά μόνο προσευχόμουν να τελειώσει όλο αυτό», καταλήγει στην σοκαριστική της ομολογία.

Δεν αποκαλύπτει η ΒανΖαντ αν πήγε στην αστυνομία αλλά μετά το γεγονός δέχτηκε απίστευτο μπούλινγκ και αναγκάστηκε να αλλάξει το επίθετο της από Sletten σε ΒανΖαντ αφού οι συμμαθητές της την αποκαλούσαν «Slutt-on». Η οικογένεια της μετακόμισε από το Όρεγκον στην Νεβάδα για μία νέα αρχή.

Η ΒανΖαντ αποφάσισε να μοιραστεί αυτή την τραγική ιστορία τώρα, για να βοηθήσει μέσω της δικής της περιπέτειας άλλους ανθρώπους που δέχονται μπούλινγκ και δεν μιλάνε.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη ο Conor McGregor!