Ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά το Agios Nikolaos On SUP 2018

Με εντυπωσιακή προσέλευση με πάνω από 170 αθλητών του Stand Up Paddleboarding από 13 χώρες από κάθε άκρη της υφηλίου, ολοκληρώθηκε το Agios Nikolaos On SUP 2018 – Eurotour & αναδείχθηκε δικαίως ως το πιο επιτυχημένο SUP Event στην Ελλάδα.

141 Έλληνες αθλητές και λάτρεις της όρθιας σανιδοκωπηλασίας μαζί με 30 παγκοσμίου φήμης αθλητές, ηχηρά ονόματα του αθλήματος, με υψηλές διακρίσεις και επιδόσεις από το εξωτερικό, άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάθε ηλικίας συνθέτουν το πολύχρωμο μοτίβο αυτής της μεγάλης γιορτής του SUP.

To Agios Nikolaos On SUP 2018 πραγματοποιήθηκε στις όμορφες παραλίες του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, στην Κρήτη το σαββατοκύριακο 26 & 27 Μαΐου, με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά και τα εντυπωσιακά βραχώδη τοπία με τους ελαιώνες.

Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε στην παραλία Βούλισμα στο Ίστρον Μιραμπέλου με έναν ελαφρύ βόρειο άνεμο και κύμα 0.5 μέτρου, να προδιαθέτει για τις μάχες που θα ακολουθούσαν μπροστά στις σημαδούρες. Η διαδρομή σχεδιασμένη με απόλυτη λεπτομέρεια και ακρίβεια, ήταν έτοιμη να υποδεχτεί τους συμμετέχοντες του 4ου Agios Nikolaos On SUP.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και την ενημέρωση των συμμετεχόντων (Riders meeting), δόθηκε η έναρξη της διοργάνωσης με το Fun Boards Technical Event των 3 χιλιομέτρων. Οι Ιωάννης Αβραμίδης, Μάνος Μαυρομμάτης και Ηρακλής Αδαμίδης κατέλαβαν με άνεση τις τρεις πρώτες θέσεις για τους άντρες, με την διαδρομή να ολοκληρώνεται απ’ όλους στα 45 λεπτά. Στις γυναίκες η Καλλιόπη Παπαδήμου στέφθηκε μεγάλη νικήτρια με την Ματούλα Χέλμη την Μαρινέλλα Ελ Καη και την Κλεοπάτρα Χατζησταύρου να ακολουθούν σε κοντινές αποστάσεις. Η διαδρομή ολοκληρώνεται εντυπωσιακά από όλες τις συμμετέχουσες στα 42 λεπτά.

Τη σκυτάλη στο πρόγραμμα του Σαββάτου παίρνει το 14′ Technical Event HSSA των 5 χιλιομέτρων Ανδρών. Πρόκειται μάλιστα για την κύρια εκδήλωση της ημέρας. Από αυτή τη διαδρομή ο ΠΑΝΕΟΣΚ επέλεξε τους εκπροσώπους της χώρας μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της ISA World SUP 2018 στην Βραζιλία. Η διαδρομή είχε ένταση από την στιγμή που οι αθλητές πήραν θέση στην άμμο στην γραμμή εκκίνησης, έχοντας στο μυαλό τους ποιος θα καταφέρει να επικρατήσει στην “αρένα μάχης”. Το παράγγελμα ήρθε και η διαδρομή ξεκίνησε με τον Νίκο Συρίγο με γρήγορες κινήσεις και καλή ισορροπία στο κύμα – καθώς ο βόρειος άνεμος είχε αυξήσει την έντασή του – να παίρνει από την αρχή το προβάδισμα και να το διατηρεί μέχρι τέλους πετυχαίνοντας καταπληκτική επίδοση. Η μεγάλη αναμέτρηση όμως φαίνεται να δόθηκε στις επόμενες 2 θέσεις με τους Απαλαγάκη, Πράπα και Τσούρη να βρίσκονται πολύ κοντά. Στα μισά της διαδρομής ο Δημήτρης Απαλαγάκης έχοντας αποκτήσει ένα καλό προβάδισμα από τους άλλους 2, κάνει λάθος χάνοντας μια σημαδούρα, παραδίδοντας τη θέση του στους Αναστάσιο Τσούρη και Αλέξανδρο Πράπα που θα διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι τέλους και θα κλειδώσουν την 2η και 3η θέση και την πρόκριση τους στο παγκόσμιο, με φίλους και συγγενείς να φωνάζουν και να χειροκροτούν.

Στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ακολούθησε η επόμενη μεγάλη δράση με το 12’6 Technical Event 5 χιλιομέτρων, Ανδρών και Γυναικών. Ο καιρός διατηρούσε το βόρειο άνεμο, που κατά καιρούς έδινε μεγαλύτερο κυματισμό, ιδιαίτερα στη ρηχή σημαδούρα κοντά στην παραλία και την εκκίνηση. Εκεί ήταν και το κλειδί της επιτυχίας, όπου με σωστά περάσματα και καλή ισορροπία στις πρώτες μάχες, ο Νικόλαος Παπαδάκης φτάνει πρώτος παίρνοντας σαφές προβάδισμα από τους υπολοίπους. Στη δεύτερη θέση ο Σπύρος Δαβράδος, ενώ λίγο πιο πίσω ο Νίκος Αγγελάκης θα συμπληρώσει το βάθρο με τον Γιάννη Κουτουλάκη να ακολουθεί πολύ κοντά στην τέταρτη θέση. Ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης με τα χρώματα και την υποστήριξη της BiC Sport ολοκληρώνει επεισοδιακά την διαδρομή και την πρώτη του συμμετοχή σε διοργάνωση, χάνοντας το καπέλο του!

Στις γυναίκες η Dorottya Bathori παίρνει την πρώτη θέση, με την Αμαλία Βλαχάκη και τη Στέλλα Γαλοπούλου να ακολουθούν στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Επόμενο στη σειρά ήταν το 12’6 Technical Event 1 χλμ για ανηλίκους – το μέλλον του αθλήματος και της διοργάνωσης. Οι μικροί αναβάτες διαχειρίστηκαν τις συνθήκες upwind και downwind εξαιρετικά, αν και ο κυματισμός ήταν έντονος τα πήγαν υπέροχα στις στροφές, χαρίζοντας πολύ ωραίες εικόνες στα γαλαζοπράσινα νερά στο Βούλισμα. Στα αγόρια ο Ανδρέας Βούλγαρης τερμάτισε πρώτος, με τους Πέτρο Κονταρίνη και Νικήτα Μαστοράκη να μονομαχούν από πίσω του και να καταλαμβάνουν την 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Ο Ιάσωνας Μαλεκάκης και τα αδερφάκια Κοντογιάννη ολοκληρώνουν την διαδρομή για τα αγόρια, ενώ στα κορίτσια η Ελίνα Νικολαϊδη εύκολα πήρε την πρωτιά με την Αρχαυλή και Φιρφιρή να ολοκληρώνουν την διαδρομή που κράτησε λίγο παραπάνω από 32 λεπτά.

Η 1η ημέρα θα ολοκληρωθεί εντυπωσιακά με το 14′ Technical Event 4 χλμ Ανδρών 40+ και Γυναικών. Στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Κονταρίνη καταλαμβάνει την πρώτη θέση με εντυπωσιακό χρόνο με τις Stephanie Libzon (Γαλλία) και Linda Schwaiger (Γερμανία) να ακολουθούν στην 2η και 3η θέση. Οι πάντα ανταγωνιστικοί Grandmasters 40+ ήταν το πιο όμορφο κλείσιμο για το απόγευμα στο ρομαντικό Βούλισμα, με πλήθος κόσμου να ζητωκραυγάζει και να τους δίνει ρυθμό και δύναμη. Ενδεικτικό του ανταγωνισμού ήταν και οι χρόνοι τερματισμού με τους Γιάννη Τοψαχαλίδη, Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και Νίκο Μαρκάκη να συμπληρώνουν την τριάδα σε πολύ κοντινές αποστάσεις, και με φαντασμαγορικούς τερματισμούς και πανηγυρισμούς.

Η ημέρα έκλεισε με τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ και υπεύθυνο της διοργάνωσης Μιχάλη Φαρσάρη να ευχαριστεί τους πάντες για τις όμορφες στιγμές και να ανανεώνει το ραντεβού με τους συμμετέχοντες για την επόμενη ημέρα στο Blue Palace Resort στην Ελούντα και την Λίμνη Αγίου Νικολάου. Ειδική μνεία δόθηκε στους εθελοντές απο την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και απο το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης που παρείχαν πολύτιμη βοήθεια στους συμμετέχοντες και έδιναν ευχάριστη πνοή με τον ενθουσιασμό και την ενέργεια τους!

Η δεύτερη ημέρα βρίσκει Έλληνες και ξένους αθλητές παγκοσμίου φήμης στις όμορφες εγκαταστάσεις του Blue Palace Resort στην Ελούντα και φόντο το εντυπωσιακό ιστορικό νησί της Σπιναλόγκας.

Ο βόρειος άνεμος δυνάμωνε και όλα φάνταζαν έτοιμα για ένα εντυπωσιακό downwind. Μιλάμε για το main event Eurotour Long Distance 15 χιλιόμετρων downwind, τον 4ο σταθμό της διεθνούς διοργάνωσης του Eurotour για φέτος, με εντυπωσιακές συμμετοχές όχι μόνο από χώρες στην Ευρώπη, αλλά και Αυστραλία και Βραζιλία. Το Agios Nikolaos On SUP κατέχει ήδη σαν διοργάνωση 3 αστέρια και δίνει σημαντικούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Φιλοδοξεί να φτάσει τα 5 αστέρια στις επόμενες διοργανώσεις, ως παγκοσμίως αναγνωρισμένη διοργάνωση για SUP.

Η μεγάλη διαδρομή του Eurotour με βραβεία 12.000 ευρώ ξεκινάει, με θεατές απ’ όλο τον κόσμο να παρακολουθούν μέσω ζωντανής αναμετάδοσης του BossMan aka Chris Parker από το SupRacer / PaddleLeague. Η διαδρομή είναι εντυπωσιακή, με κύμα και αέρα. Οι συμμετέχοντες περνάνε μπροστά από εντυπωσιακά σκηνικά όπως τη Σπιναλόγκα, το ξενοδοχείο Domes of Elounda, το Κανάλι της Ελούντας, τα Χαβάνια, το εστιατόριο Αχινός και το Αμμούδι Club στην ομώνυμη παραλία, και χαρίζουν όμορφες εικόνες στους θεατές αλλά και στους ίδιους.

Τη διαδρομή καθαρίζει το αδιαφιλονίκητο φαβορί Michael Booth απο την Αυστραλία, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, με εκπληκτικές επιδόσεις. Πίσω του ο φορμαρισμένος Γάλλος Titouan Puyo από τη Νέα Καληδονία και ο Βραζιλιάνος Vinnicius Martins που του φάνηκαν οι συνθήκες του Αγίου Νικολάου γνώριμες με τον τόπο του και ανέβηκε στο βάθρο. Λίγο πιο πίσω ο Ούγγρος παγκόσμιος πρωταθλητής Bruno Hasulyo, ενώ ο Ιταλός Paolo Marconi σημειώνει πολύ καλή επίδοση για φέτος και παίρνει την 5η θέση.

Στους Έλληνες συμμετέχοντες 1ος είναι ο Νικόλαος Συρίγος παίρνοντας καλή θέση και τερματίζοντας δέκατος έβδομος, ενώ 2ος πίσω του ο Δημήτρης Απαλαγάκης στην δέκατη ένατη και 3ος ο Αναστάσιος Τσούρης στην εικοστή πρώτη θέση συνολικά σε 68 συμμετέχοντες.

Στις γυναίκες η εκπληκτική Γαλλίδα Amandine Chazot δεν παρέδωσε την θέση της στην συμπατριώτισσα της παγκόσμια πρωταθλήτρια Olivia Piana που ήρθε 2η πίσω της, ενώ ακολούθησε η φορμαρισμένη Sach Noelani, αφήνοντας πίσω στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα την Susak Molinero και Caterina Stenta.

Στις Ελληνικές συμμετοχές στις γυναίκες 1η τερματίζει η Κωνσταντίνα Κονταρίνη κατακτώντας την έβδομη θέση, 2η η Νάνσυ Καραϊνδρου στην ενδέκατη θέση, ενώ ακριβώς πίσω της 3η Ελληνίδα αναδείχθηκε η Ηλιάνα Λακαφώση στην δωδέκατη θέση σε 19 συνολικά συμμετοχές.

Η διαδρομή τερματίζει στη Λίμνη Αγίου Νικολάου με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί και να χειροκροτεί τους πρωταθλητές.

Συνέχεια είχαν οι διαδρομές 200m Sprint μπροστά στους μαζεμένους θεατές και περαστικούς της πόλης του Αγίου Νικολάου, για άνδρες, γυναίκες και ανηλίκους. Στις γυναίκες η Μαρία Παναγή κατελαβε την πρωτιά ενω στους άνδρες ο David Ionico έδειξε την υπεροχή του, με τον Ζαχαρία Κουμουδίου και τον Δημήτρη Απαλαγάκη να ακολουθούν.

Η διοργάνωση μεταφέρεται μέσα στην εντυπωσιακή Λίμνη Αγίου Νικολάου (Βουλισμένη), με τα χορευτικά απο τοπικές σχολές μοντέρνου χορού και τη μουσική να δίνουν τον τόνο της γιορτής.

Την παράσταση κλέβουν οι μικροί της διοργάνωσης, διπλάσιοι φέτος σε αριθμό, σε τεχνικές διαδρομές μέσα στη λίμνη και σε όλες τις ηλικίες εντυπωσιάζουν με τις δεξιότητες τους στον χειρισμό της σανίδας, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον του αθλήματος στην χώρα μας, στο Kids Technical Event.

Συνεχίζοντας μέσα στη Λίμνη στην κατηγορία Fun Boards Technical 1 χιλιόμετρο η Πόλυ Πήλου στις γυναίκες πήρε την πρωτιά ξεκαθαρα με την Ματούλα Χέλμη και Αλίνα Μουχαμετζιανοβα να συμπληρώνει το podium λίγο μπροστά απο την Χατζησταύρου. Ενώ στους άνδρες ο Ιωαννης Αβραμίδης παίρνει προβάδισμα και τερματίζει πρώτος με τον Ηρακλή Αδαμήδη και Θάνο Γοντικα να καταλαμβάνουν πολυ κοντά ο ενας στον αλλον τη 2η και 3η θέση.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται μετά μουσικής, κάτω από τον ήλιο του Αγίου Νικολάου, με τις απονομές ξεκινώντας με τις ευχαριστίες προς τους μεγάλους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης: το BLUE PALACE RESORT, το DOMES OF ELOUNDA, το DAIOS COVE, τη BIC SPORT, των ΑΝΕΚ, BLUE STAR & SUPERFAST FERRIES, της ΒΙΟΤΖΑ και του από την πρώτη στιγμή μαζί μας SURFMARKET. Όπως επίσης τις τοπικές επιχειρήσεις CLUBCARS Car Rentals, Μεζεδοπωλείο Καρνάγιο, Υδροτεχνική, Μπλε Κατσαρολάκια, Al Dente, Molo Club, Ammoudi Club, Μεζεδοπωλειο – Ουζερι Κυμα, King Eight Cafe Bar & Bistro, I. KTEO Πατρωνάκης, Μεταλλικό Νερό ZAROS, Kimzu Sea Lounge, Bioaroma Natural Products. Τους χορηγούς φιλοξενίας Mirabella Apartments, Panorama Villas, Porto Elounda, Hermes Hotel, Golden Apartments, Vasia Hotels, Palazzo Arhontiko, Royal Marmin Bay, Hotel-Apartments Pergola και ολα τα ενημερωτικά μέσα. Ενώ δεν πρέπει να παραληφθούν και οι φανταστικοί παρουσιαστές μας Γίωργος Μπαλοθιάρης και Γωγώ Βερίγου! Οι ομαδικές φωτογραφήσεις με τα κύπελλα και τα μετάλλια αλλά κυρίως τα χαμόγελα από όλους τους συμμετέχοντες, συνοδούς και θεατές, μαζί με τον κόσμο του Αγίου Νικολάου που αγκάλιασε και συνεισέφερε ο καθένας με τον τρόπο του στην επιτυχία, αυτής της γιορτής του SUP άφησε εξαιρετικές αναμνήσεις σε όλους!

Η βραδιά θα κλείσει με live μουσική απο τους The Bon Viveurs (x Burger Project) με την τρομερή ενέργειά τους, απόλυτα ταιριαστοί στο Agios Nikolaos On SUP!

Ανανεώνουμε για του χρόνου, με μεγαλύτερες συγκινήσεις!