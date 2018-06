Η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ στην Άτυπη Υπουργική Διάσκεψη στο Παρίσι

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Παρίσι, την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, η Άτυπη Διάσκεψη Υπουργών αρμοδίων για τον Αθλητισμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη Διάσκεψη διοργάνωσε το Υπουργείο Αθλητισμού της Γαλλίας με επικεφαλής την Υπουργό Αθλητισμού, Laura Flessel, στην παρουσία του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, Tibor Navracsics. Toν Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Κώστα Χαμπιαούρη, εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη.

Κύριος στόχος της Διάσκεψης ήταν να διασφαλιστεί ότι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 θα αποτελέσουν το όχημα για την προώθηση του Αθλητισμού και των Ευρωπαϊκών αξιών, αλλά και για τη δημιουργία ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε και η Διακήρυξη αναφορικά με την εισαγωγή Ευρωπαϊκής Διάστασης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι (Declaration of intent regarding the EU sport perspective on the 2024 Paris Olympic and Paralympic Games).

Στη Διάσκεψη συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕ όσον αφορά στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, δεδομένου ότι πολλές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις φιλοξενούνται εκτός Ευρώπης. Επιπλέον τονίστηκε η σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει ο αθλητισμός στις Διεθνείς Σχέσεις και η επιτακτική ανάγκη χρησιμοποίησης του αθλητισμού ως εργαλείο οικοδόμησης ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ιδιαίτερα σήμερα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις.