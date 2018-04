Η Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη νέα Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ

Η Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη, είναι η νέα Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, η οποία από τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 ανέλαβε τα καθήκοντα της.

Η απόφαση πρόσληψης της, πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ στη συνεδρία του (15/3/2018) και επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Απριλίου 2018. Η Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη, είναι η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας στον ΚΟΑ. Διαδέχεται τον αφυπηρετήσαντα Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Φίλιππο Σοφοκλέους.

Σε συνάντηση – καλωσόρισμα του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού του Οργανισμού με τη νέα Γενική Διευθύντρια, της ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει και με την υπόσχεση για κάθε βοήθεια και στήριξη για το καλό του αθλητισμού. Ιδιαίτερες ευχές και στον αφυπηρετήσαντα Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Φίλιππο Σοφοκλέους, για το αξιόλογο έργο που επιτέλεσε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Η Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη κατάγεται από την επαρχία Πάφου και είναι απόφοιτος του Λυκείου Κύκκου Πάφου. Σπούδασε Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ ακολούθως απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: MBA in Sport Management (Distinction) από το πανεπιστήμιο του Leicester (UK) και MSc in Sport Science από το πανεπιστήμιο του Leeds (UK). Κατέχει επίσης Διδακτορικό τίτλο σπουδών PhD στον τομέα του Αθλητικού Μάρκετινγκ από το University of Loughborough (UK).

Υπήρξε Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Συντονίστρια του Ακαδημαϊκού Προγράμματος «Αθλητική Διοίκηση». Επιπλέον, ήταν Επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κύπρο. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό στέλεχος της Κυπριακής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού (ΚΕΔΑ), και διετέλεσε Πρόεδρος της ΚΕΔΑ τη διετία 2010-2012, ενώ έχει επανεκλεγεί Πρόεδρος για τη διετία 2016-2018. Από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι Μέλος της Επιτροπής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ICMG Cooperation & Development Committee). Επίσης, είναι Μέλος του European Association for Sport Management από το 2006 μέχρι και σήμερα, καθώς και Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητισμού. Έχει εκπονήσει διάφορες μελέτες/έρευνες σε θέματα αθλητικού μάνατζμεντ, τα πορίσματα των οποίων έχει παρουσιάσει σε πολλά Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια και τα οποία έχουν περιληφθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι επίσης συγγραφέας συγγραμμάτων σχετικών με την αθλητική διακυβέρνηση στην Κύπρο, τα οποία περιλαμβάνονται σε διεθνή ακαδημαϊκά βιβλία. Η Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη ήταν υποψήφια για το Διεθνές Βραβείο Καλύτερου Ερευνητή (NRA) στο Διεθνές Συνέδριο του European Association for Sport Management, στο Aalborg της Δανίας, το 2012.

Είναι νυμφευμένη με τον Αγαμέμνονα Παπαμιλτιάδη και μητέρα δύο αγοριών, του Μίλτου και του Αντώνιου.