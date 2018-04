Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Μαρτίου 2018 η δημοσιογραφική διάσκεψη Τύπου του Διεθνούς Τουρνουά Μπάτμιντον της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον «Cyprus Junior 2018», στην αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου. Στο χώρο ήταν παρών αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού όπως, ο σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας επί θεμάτων Αθλητισμού, στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και φυσικά οι χορηγοί και συμπαραστάτες της Ομοσπονδίας.

Στην αρχή πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ευθύμιος Πολυδώρου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους στην δημοσιογραφική διάσκεψη της ΚΟΜ.

«Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη της ΚΟΜ, η οποία διοργανώνεται επ’ ευκαιρία του Διεθνούς Τουρνουά Μπάτμιντον Κ19 “Cyprus Junior International 2018” το οποίο θα διεξαχθεί φέτος από τις 13 μέχρι τις 15 Απριλίου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Διεθνές Τουρνουά Κ19 αποτελεί την συνέχεια του πολύ επιτυχημένου Διεθνούς Τουρνουά “Cyprus Juniors U17 & Youth International 2017” το οποίο διεξήχθητε πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2017, κάτι το οποίο ανεβάζει το επίπεδο των προσδοκιών της ΚΟΜ, για ακόμη ένα επιτυχημένο Διεθνές Τουρνουά. Τα θετικά σχόλια όλων όσων συμμετείχαν στο Διεθνούς Τουρνουά Κ17 (Αθλητών, Προπονητών, Συνοδών, Διαιτητών αλλά και των θεατών) μας γεμίζουν με αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία ως Ομοσπονδία και σ’ αυτό το Διεθνές Τουρνουά, θεσμοθετώντας και καταξιώνοντας το σε Διεθνές επίπεδο.

Αναμένουμε ένα πολύ δυνατό και συναρπαστικό τουρνουά καθώς έχουμε αυξημένες συμμετοχές αθλητών υψηλού επιπέδου από τον διεθνή χώρο. Ο αριθμός συμμετοχών ξεπέρασε τους στόχους και τις προσδοκίες της Ομοσπονδίας μας, από κάθε άποψη φτάνοντας τις 110 συμμετοχές από 30 χώρες από 4 ηπείρους! Ενδεικτικά στο περσινό διεθνές τουρνουά συμμετείχαν 56 αθλητές (28 ξένοι και 28 κύπριοι) από 9 χώρες.

Το Διεθνές Τουρνουά Μπάτμιντον “Cyprus Junior 2018” είναι ένα τουρνουά μέρος της διεθνούς σειράς αγώνων (Junior International Series) Κ19 που προσφέρει βαθμολογία στους συμμετέχοντες για την επίσημη κατάταξης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (BWF).

Επισημαίνεται ότι στο Διεθνές Τουρνουά θα λάβουν μέρος οι περισσότεροι από τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης καθώς και μερικοί από τους καλύτερους αθλητές από τις υπόλοιπες τρείς ηπείρους στην κατηγορία Κ19. Θεωρούμε ότι το πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για το “Cyprus Junior International 2018” οφείλεται τόσο στην επιθυμία των αθλητών να εξασφαλίσουν βαθμολογία για τη συμμετοχή τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και ειδικότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Μπουένος Άιρες που θα διεξαχθούν τον προσεχή Οκτώβριο, όσο και στο πολύ καλό όνομα που κτίζεται σταδιακά από τις διεθνείς μας διοργανώσεις’ Ως αποτέλεσμα της μεθοδικής και πειθαρχημένης δουλειάς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον. Αυτό φυσικά δημιουργεί προκλήσεις, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ανάγκη διοργάνωσης ενός άψογου τουρνουά.

Σημαντική καινοτομία του φετινού διεθνούς τουρνουά αποτελεί το γεγονός της ζωντανής διαδικτυακής προβολής με την προβολή αγώνων με σχολιασμό από αθλητικογράφο καθώς και από τον βοηθό προπονητή των εθνικών κλιμακίων καθ’ όλη την διάρκεια του τουρνουά με αποκορύφωμα τους ημιτελικούς και τους τελικούς την Κυριακή 15 Απριλίου, τελευταία μέρα διεξαγωγής των αγώνων. Η καινοτομία αυτή θα βοηθήσει τόσο στη διάχυση του αθλήματος στο τόπο μας όσο και στη προβολή της μικρής μας πατρίδας στο εξωτερικό τοποθετώντας την στο παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος.

Μια άλλη πρωτοποριακή δράση της Ομοσπονδίας στα πλαίσια του διεθνούς τουρνουά θα αποτελέσει η φιλοξενία μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των παιδιών του Πολυδύναμου Κέντρου του Δήμου Αγίου Δομετίου, την πρώτη ημέρα των αγώνων τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν και να παρακολουθήσουν από κοντά το άθλημα του Μπάτμιντον.

Ευελπιστούμε ότι οι Φίλοι του Μπάτμιντον τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό θα απολαύσουν μία εξαιρετική διοργάνωση τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά. Επιπρόσθετα αναμένουμε οι αθλητές και αθλήτριες μας να αποκομίσουν νέες αγωνιστικές εμπειρίες, ιδιαίτερα αυτοί που θα αντιπροσωπεύσουν μελλοντικά τα χρώματα της πατρίδας μας στο εξωτερικό σε διεθνή τουρνουά, από τους οποίους προσδοκούμε επιτυχίες.

Πριν δώσω τον λόγο στους συνεργάτες μου και τους αθλητές, τους πραγματικούς πρωταγωνιστές των αγώνων, οι οποίοι θα μας αναλύσουν τους στόχους τους καθώς και στους εκπροσώπους των χορηγών οι οποίοι είναι παρών στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη θα ήθελα να ευχαριστήσω,

Τον ΚΟΑ ο οποίος είναι ο διαχρονικά ο βασικός αιμοδότης της Ομοσπονδίας,

Τους Χορηγούς του Τουρνουά οι οποίοι μέσα από την οικονομική στήριξη τους μας δίνουν την δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ΚΟΜ τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά, την ΟΠΑΠ Κύπρου, τον ΚΟΤ, την εταιρεία PISSIS LTD, την Τράπεζα Κύπρου, την εταιρεία Ζορπά, την εταιρεία Hermes Airport, την εταιρεία G4S, την εταιρεία HELLENIC TZILALIS, την εταιρεία HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES (THE) LTD, την εταιρεία KAPNOS AIRPORT SHUTTLE και την εταιρεία GREEN DOT,

Τα τηλεοπτικά κανάλια καθώς και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, τα οποία καλύπτουν το Τουρνουά,

Τους Φίλους Δημοσιογράφους, από ένα ευρύ φάσμα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίοι θα καλύψουν το τουρνουά,

Το ΥΠ.Π.&Π. για την αγαστή συνεργασία, για προώθηση του αθλήματος του Μπάτμιντον στον τόπο μας μέσα από τις ποικίλες δράσεις του

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ευγενή διάθεση των σύγχρονων εγκαταστάσεων του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αστυνομία Κύπρου.

Τέλος θα ήταν παράληψη μου εάν δεν ευχαριστούσα τους συνεργάτες μου στην Ομοσπονδία οι οποίοι αναλώνουν εθελοντικά τον περισσότερο από τον προσωπικό τους χρόνο, σε καθημερινή βάση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ομοσπονδίας, το προσωπικό της ομοσπονδίας καθώς και τους υπόλοιπους εθελοντές, χωρίς την βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η επιτυχία του Διεθνούς Τουρνουά.

Εύχομαι σε όλους τους διαγωνιζόμενους αθλητές καλή επιτυχία!

Επίσης Εύχομαι στο Φίλαθλο κοινό της Κύπρου Καλό Πάσχα!»

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός κύριος Saber Afif, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στο κόσμο του Κυπριακού Μπάτμιντον καθώς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών διοργανώσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον, Στέφανος Χαϊλής.

Ακολούθως μίλησαν οι δύο αθλητές της εθνικής μας, ο Χρίστος Χαϊλής και η Ιωάννα Πίσση. Οι δύο αθλητές με τα λεγόμενα του έδειξαν αφοσίωση στο άθλημα και την πεποίθηση ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν και οι επιτυχίες.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο ο σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας επί θεμάτων Αθλητισμού κύριος Φοίβος Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κύριος Δημήτρης Λεοντή όπως και εκπρόσωπος της εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου κύριος Πάμπος Χρίστου και εκπρόσωπος της εταιρείας HELLENIC TZILALIS, και HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES (THE) LTD κ. Λουκία Πασαδώρου, στέλλοντας το δικό τους μήνυμα.