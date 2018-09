«Χρυσή» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Άννα Κορακάκη

Η Άννα Κορακάκη κέρδισε την πρώτη θέση και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκοποβολής που διεξάγεται στην Τσανγκγουόν της Νότιας Κορέας.

Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία γυναικών, καθώς στο προηγούμενο παγκόσμιο συμμετείχε ως νεανίδα.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της σκοποβολής εκτός του χρυσού μεταλλίου και μια ακόμα διάκριση για την Ελλάδα, εξασφάλισε και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η «χρυσή» Ελληνίδα συγκέντρωσε συνολικό σκορ 241,1 και έτσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου αφήνοντας στη δεύτερη θέση του βάθρου την αντίπαλό και καλή της φίλη, Ζοράνα Αρούνοβιτς, με 239,8.

Σε όλο τον αγώνα η πρωταθλήτρια ήταν εξαιρετικά ψύχραιμη και προκρίθηκε στον τελικό ως δεύτερη. Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιδώσεις στον τελικό στα σκορ των γυναικών άγγιξαν αντρικές επιδόσεις.

